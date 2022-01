Edf : Prend acte des mesures pour limiter la hausse des prix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF prend acte des mesures annoncées hier par le gouvernement français et destinées à limiter la hausse des tarifs de l'électricité en 2022.



Pour rappel, ces mesures consistent notamment en une attribution complémentaire de 20 TWh de volume d'ARENH pour 2022 et un report sur 12 mois à partir du 1er février 2023 d'une partie de l'augmentation tarifaire relative à l'année 2022 pour les TRV résidentiels et ' bleu professionnels ' et, s'agissant des zones non interconnectées, de tous les professionnels, de telle sorte que la hausse de février 2022 soit plafonnée à 4% pour ces catégories de clients.



L'impact de ces mesures sur l'EBITDA 2022 d'EDF est estimé actuellement à environ 8,4 MdsE sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021 et à environ 7,7 MdsE sur la base des prix de marché au 12 janvier 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.