Edf : Ouvre un parc éolien offshore de 200 MW en Chine

(CercleFinance.com) - EDF et son partenaire chinois,China Energy Investment Corporation (CEI),annoncent la mise en service de Dongtai V, un parc éolien de 200 MW en mer de Chine.



En décembre 2019, les partenaires avaient déjà mis en service le parc éolien de 300 MW, Dongtai IV.



Installées à environ 40 km des côtes de la province du Jiangsu, les 125 turbines des parcs Dongtai IV et V fourniront une électricité renouvelable équivalant aux besoins annuels en électricité de 2 millions de Chinois.



La société commune détenue par CEI et par le groupe EDF à hauteur de 37,5% exploite les deux parcs de Dongtai IV et V. Elle constitue la première coentreprise sino-étrangère dédiée au développement et à l'exploitation de projets éoliens en mer en Chine.





