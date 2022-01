Edf : Oddo réduit légèrement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre EDF avec un objectif de cours réduit à 13,5 euros, contre 14 euros précédemment.



L'analyste estime 'rassurante' la revue détaillée du calendrier du projet de Flamanville 3 présentée par EDF hier soir.

EDF en a aussi profité pour revenir sur l'aléa technique concernant le réacteur 1 de Taishan (Chine), engendré par un phénomène d'usure mécanique de certains composants d'assemblages.



'Le groupe a souligné que ce phénomène ne remettait pas en cause le modèle EPR' et indiqué 'qu'une solution déjà mise en oeuvre sur le parc nucléaire en exploitation d'EDF sera instruite avec l'Autorité de sûreté nucléaire française'.



Oddo estime que 'bien que cette annonce constitue une mauvaise nouvelle, pour des raisons évidentes, elle a également un caractère très rassurant du point du vue de l'appréciation du risque Flamanville à l'avenir'.



Le broker repousse toutefois la mise en service commerciale de la centrale de Flamanville à fin 2023, soit une production réduite à 360 TWh justifiant la baisse de l'objectif de cours.



