Edf : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre EDF, avec un objectif de cours inchangé de 16 euros.



Hier, EDF a publié un chiffre d'affaires de 57 MdsE sur neuf mois supérieur aux attentes (55,8 MdsE), tiré par la hausse des volumes de production nucléaire (+1,4 MdE) et par des effets prix positifs, principalement en France, rapporte l'analyste.



Oddo indique que les perspectives pour 2022 s'avèrent 'encourageantes', EDF s'attendant ainsi à 'une forte hausse des résultats', une analyse en ligne avec les prévisions d'Oddo.



Enfin, l'annonce d'Emmanuel Macron au sujet de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires constitue une bonne nouvelle pour la filière nucléaire d'EDF. Oddo précise toutefois que 'de nombreux échanges seront encore nécessaires pour aboutir à un cadre cohérent avec les objectifs de retour sur investissement d'une entreprise cotée'.



