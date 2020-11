Edf : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'achat' sur EDF avec un objectif de cours rehaussé de 13 à 14 euros, voyant 'le retour à la normale de l'activité économique comme un catalyseur positif' pour le titre du groupe énergétique.



'A ce stade compte tenu des niveaux de prix sur les contrats Forward qui sont restés relativement stables, la croissance des résultats même sur une hypothèse sans réforme semble assurée pour les exercices 2021/22', estime l'analyste.



'Au-delà le seul catalyseur susceptible de permettre une rentabilité satisfaisante des actifs d'EDF restera la mise en place du projet Hercules', poursuit Oddo, qui fonde son OC sur une hypothèse de mise en place de la réforme à court terme avec une probabilité de 80%.



