Edf : Nouvelle baisse d'objectif de cours chez Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur EDF mais ajuste son objectif de cours de 15 à 14 euros, expliquant 'maintenir son exigence de WACC sur les actifs nucléaires à des niveaux plus élevés que dans les périodes plus calmes'.



Le bureau d'études met en effet en avant 'l'état actuel d'incertitude qui plane sur les sujets politiques, la disponibilité industrielle des centrales en 2022 et le niveau des prix de marché de l'électricité'.



Pour rappel, Oddo a abaissé la veille une première fois son objectif de cours, passant de 15,5 à 15 euros, en réaction à l'annonce par le groupe énergétique de l'arrêt non programmé de plusieurs réacteurs nucléaires en France.



