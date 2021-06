Edf : Le titre rejoint les valeurs préférées d'AlphaValue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a ajouté jeudi le titre EDF à sa liste de valeurs préférées, voyant une 'lumière au bout du tunnel' pour l'électricien français.



'Après une longue période de scepticisme concernant la valeur, nous pensons que le groupe va faire son retour parmi les plus grands et enfin révéler sa valeur cachée', estime le bureau d'études parisien dans une note de recherche.



'Des développements favorables sur le front réglementaire offre une marge de manoeuvre permettant de générer de la croissance et la perspective de voir ses activités dans les énergies renouvelables s'accroître grâce au soutien des métiers de réseaux et au nucléaire s'avère pleine de promesses', ajoute l'analyste.



Pour AlphaValue, ce potentiel encourageant n'est pas encore intégré dans le cours de Bourse.



Le cabinet de recherche dit afficher une recommandation 'accumuler' sur le titre, assortie d'un objectif de cours à six mois de 14,2 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.