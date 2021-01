Edf : Introduction en Bourse de Pod Point?

(CercleFinance.com) - Le groupe aurait demandé à Barclays d'examiner le projet d'introduction en Bourse de la société britannique Pod Point selon Sky News.



Pod Point est une société dans le secteur de la recharge de véhicules électriques qui détient 4000 postes de recharge.



EDF a acquis une participation majoritaire il y a moins d'un an. ' Le groupe conserverait une participation importante dans Pod Point après son introduction en Bourse, conformément à son objectif de devenir leader de la mobilité électrique au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Italie ' indique Invest Securities.



