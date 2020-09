Edf : Émissions d'obligations hybrides pour 2,1 milliards

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF indique avoir lancé avec succès, le 8 septembre, deux nouvelles émissions d'obligations hybrides libellées en euros et à durée indéterminée, pour un montant nominal total de 2,1 milliards d'euros.



Elles portent sur 850 millions d'euros avec un coupon initial de 2,875% et sur 1,25 milliard avec un coupon initial de 3,375%, avec de premières options de remboursement anticipé au gré d'EDF respectivement le 15 décembre 2026 et le 15 juin 2030.



Le règlement-livraison interviendra le 15 septembre, date à laquelle les obligations hybrides seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux de l'électricien.



