Edf : Développe son activité sur le marché kenyan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe renforce sa position sur le marché kenyan, en entrant au capital des sociétés Econet Energy Kenya et Bboxx Kenya.



EDF devient actionnaire à hauteur de 50 % d'Econet Energy Kenya, filiale du Groupe DPA spécialisée dans le solaire réparti à destination du marché BtoB.



Au cours des prochaines années, la co-entreprise vise à développer des projets dans le secteur bancaire, la santé, le tourisme et les datacenters.



Le Groupe EDF apportera son expertise technique dans le solaire réparti (toitures photovoltaïques avec batteries) et son expérience dans les offres globales avec montages financiers.



Le Groupe DPA, quant à lui, fera bénéficier la co-entreprise de sa compétence commerciale et de sa position de leader du marché en Afrique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.