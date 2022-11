Edf : Conclut des financements bancaires pour 2,2 MdsE

(CercleFinance.com) - EDF annonce ce matin avoir conclu hier des prêts bilatéraux à terme pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. 'Ces facilités ont une maturité de 3 ans et ne comportent pas de pénalité de remboursement anticipé', indique la société dont les prêts ont été conclus auprès d'un groupe de six banques.



'Cette opération, ainsi que le prêt vert d'un milliard d'euros conclu avec CACIB et entièrement tiré au 31 octobre 2022, permet d'accroître la flexibilité financière du Groupe pour les années à venir', précise EDF.



