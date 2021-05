Edf : Chiffre d'affaires en hausse, objectifs confirmés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse au titre du premier trimestre, soutenu notamment par de meilleures conditions de prix de l'électricité et du gaz.



L'électricien public français a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires d'un peu plus de 21,9 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, correspondant à une croissance organique de 6,2%.



En France, le chiffre d'affaires du premier trimestre pour ce qui concerne ses activités de production et de commercialisation, son principal métier, s'est élevé à 8,8 milliards d'euros, soit une hausse organique de 3,9% d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, le groupe met en avant l'évolution positive des indexations tarifaires en France, un effet climat favorable, ainsi que la bonne performance de sa branche de trading d'énergie.



Dans le sillage de la publication, EDF a confirmé l'ensemble de ses objectifs et de ses ambitions pour la période 2021-2022.



Le groupe dit toujours viser pour l'exercice en cours un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) supérieur à 17 milliards d'euros.



Il rappelle toutefois que l'évolution favorable des prix du gaz n'a qu'un impact 'limité' sur son Ebitda.



En Bourse de Paris, le titre était en hausse d'environ 1,5% mercredi dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.