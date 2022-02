Edf : AlphaValue dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre EDF, qu'il ramène à 'alléger' contre 'accumuler' jusqu'ici, suite à la révision à la baisse de l'estimation de production nucléaire en France de l'électricien pour 2023.



'Bien que significatif, l'impact pour 2023 est bien moindre que celui de la révision à la baisse de sa prévision de production du parc nucléaire pour 2022, qui date d'il y a quelques semaines, en raison d'une proportion moins importante de production déjà vendue à terme', explique le bureau d'études.



Avec un impact toutefois estimé à 0,4 euro par titre, sa recommandation se trouve mécaniquement abaissée, souligne AlphaValue, qui estime que l'action EDF est désormais bien valorisée à ses niveaux actuels.



Pour le cabinet parisien, une restructuration est désormais devenue nécessaire en vue de pouvoir faire apparaître de la valeur 'cachée' au sein du groupe.



