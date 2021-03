Edenred : Vers des changements au sein du conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred fait savoir que les renouvellements des mandats d'administrateur de Sylvia Coutinho et Françoise Gri seront proposés pour une durée de quatre ans lors de l'assemblée générale du 11 mai.



Il sera également proposé la nomination d'Angeles Garcia-Poveda, de Monica Mondardini et de Philippe Vallée, pour une durée de quatre ans.



Le processus de recherche des candidats a été lancé sur le fondement de critères d'expériences, de compétences, et d'expertises individuelles et le Conseil s'est également assuré du maintien de l'équilibre de sa composition, aussi bien en matière de parité que d'expérience internationale, précise Edenred.



Par ailleurs, le mandat d'administrateur indépendant depuis 2010 d'Anne Bouverot, membre du Comité des engagements, arrivera à échéance lors de l'Assemblée générale du 11 mai 2021. Cette dernière a fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat.



Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de 14membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comportera cinq femmes nommées par l'Assemblée générale (soit 41,6% de ses membres nommés par les actionnaires) et le taux d'administrateurs indépendants sera de plus de 91% (11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les administrateurs représentant les salariés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.