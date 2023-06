Edenred : Va intégrer l'indice CAC40 le 19 juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred fait son entrée au sein du CAC40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective à compter du 19 juin 2023.



'L'intégration d'Edenred au sein de l'indice CAC 40 reflète le parcours boursier du Groupe depuis sa création et son introduction en bourse lors de la scission des activités Services du groupe Accor, le 2 juillet 2010' indique le groupe.



'Les principaux indicateurs économiques et financiers d'Edenred ont doublé entre 2016 et 2022 (revenu total, EBITDA, résultat net, free cash-flow). Sur cette même période, sa capitalisation boursière a plus que triplé passant de 4,4 milliards d'euros fin 2015 à 15,2 milliards d'euros le 8 juin 2023' rajoute la direction.



