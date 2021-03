Edenred : Stifel reste à achat après les résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 58 euros sur Edenred, suggérant de profiter du niveau de cours actuel au lendemain d'une mise sous pression de l'action par l'annonce d'objectifs prudents pour 2021.



'À court terme, le potentiel de 'réouverture' reste sous-estimé à notre avis, et nous voyons de la place pour une surprise positive une fois les restrictions levées', estime le broker dans sa note sur le fournisseur de titres de services prépayés.



A moyen terme, Stifel juge le dossier intact avec une croissance durable significative, soutenue notamment par les nouvelles tendances post Covid-19 et la stratégie de relais de croissance par le déploiement de services adjacents.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.