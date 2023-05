Edenred : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Edenred avec un objectif de cours rehaussé de 62 à 68 euros, au lendemain de l'annonce par le groupe de l'acquisition de Reward Gateway, une transaction qui selon lui 'coche de nombreuses cases'.



Le broker explique apprécier l'opération en soulignant notamment qu'elle renforce la présence d'Edenred sur un marché attractif par une entrée dans de nouveaux pays et le renforcement de l'offre existante.



Stifel pointe aussi le profil financier solide de Reward Gateway, avec un potentiel de synergies venant par surcroît, et un renforcement du profil opérationnel via une diversification du portefeuille et un rééquilibrage géographique poursuivi.



