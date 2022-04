Edenred : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Edenred tout en ajustant son objectif de cours de 52 à 54 euros, affichant des attentes positives pour la publication du groupe de titres de services prépayés pour le premier trimestre, attendue le 21 avril.



Le broker remonte ses estimations de BPA 2022-24 de 3%, aidées par des effets de changes, et prévoit pour 2022 une croissance d'environ 18% de l'EBITDA, avec de l'espace pour une révision en hausse des estimations du consensus.



Il estime que 'la combinaison d'une dynamique de chiffre d'affaires continue et de vents macroéconomiques favorables devrait continuer de soutenir la surperformance du titre, d'autant plus que les multiples de valorisation ne se sont pas pleinement redressés'.



