Edenred : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel conserve sa note Achat et son objectif de cours de 62E sur le titre Edenred.



L'acquisition de Reward Gateway annoncée ce jour par Edenred 'devrait générer un chiffre d'affaires supplémentaire de l'ordre de 6 % au niveau du groupe, avec un impact relutif sur la rentabilité du groupe', souligne l'analyste.



L'EV/EBITDA d'environ 20x (après synergies) semble 'exigeant' mais est justifié, selon Stifel, 'par le profil de forte croissance, la forte rentabilité et le profil générateur de trésorerie'.



'La société s'attend à ce que la transaction ait un effet relutif sur le bénéfice par action du groupe à partir de 2024', poursuit l'analyste pour qui l'impact relutif sur le bénéfice du groupe avant synergies en 2024 sera 'faible à moyennement élevé'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.