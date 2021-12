Edenred : Solution Agri Edenred choisie par la Cameroun

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred annonce que le gouvernement du Cameroun a choisi sa solution Agri Edenred, pour un dispositif digital de paiement fléché qui garantira l'allocation 'simple, rapide et sécurisée des subventions agricoles' dans le cadre du 'Guichet Producteurs'.



Lancé début 2021, ce programme de financement direct est destiné aux plus de 600.000 producteurs de cacao et de café du Cameroun. Doté de 6,3 milliards de francs CFA pour son démarrage en 2021, il pourrait atteindre 50 milliards d'ici cinq ans.



Le groupe français explique que sa solution digitale Agri Edenred permettra d'assurer 'l'allocation transparente des ressources, la traçabilité des subventions et une meilleure gestion des programmes au quotidien'.



