Edenred : Salue l'exonération des titres-cadeau

(CercleFinance.com) - Edenred a salué mercredi la décision du gouvernement de reconduire la hausse du plafond d'exonération appliquée aux titres-cadeau qui sont destinés aux salariés, tels que les chèques et cartes-cadeau.



Dans un communiqué, le groupe de services prépayés évoque une mesure visant à renforcer le pouvoir d'achat des Français à l'approche des fêtes de Noël.



Il mentionne aussi un 'soutien' pour les commerçants de proximité et les indépendants, qui comptent sur les fêtes de fin d'année pour rattraper la perte de chiffre d'affaires subie depuis le début de la crise sanitaire.



'Nous saluons cette décision du gouvernement qui pourra profiter à un très grand nombre de salariés', a lancé Patrick Langlois, le directeur général pour l'Europe du Nord et la France.



'Nous l'appelions de nos voeux aux côtés de nos partenaires marchands encore sévèrement éprouvés par la crise sanitaire', a-t-il ajouté.



Aux termes de la mesure, le plafond d'exonération des chèques- et cartes-cadeau pour les salariés passera de 171 euros aujourd'hui à 250 euros, permettant ainsi aux CSE et employeurs de pouvoir octroyer des montants plus généreux à leurs salariés.



