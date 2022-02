Edenred : Résultat net record en 2021

(CercleFinance.com) - Edenred publie un résultat net part du groupe en hausse de 31% à un plus haut historique de 313 millions d'euros pour l'année écoulée, et un EBITDA record à 670 millions, soit la borne supérieure de l'objectif annoncé, en hausse de 15% (+18% en données comparables).



La marge d'EBITDA s'est ainsi améliorée de 1,6 point à 41,1% tandis que le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 1,58 milliard, en croissance de 14% en comparable 'avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les lignes de métiers et géographies'.



Edenred propose, au titre de 2021, un dividende en hausse de 20% à 0,90 euro par action. Pour 2022, il vise des croissances organiques supérieures à 8% pour le CA opérationnel et à 10% pour l'EBITDA, ainsi qu'un taux de conversion FCF/EBITDA supérieur à 65%.



