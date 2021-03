Edenred : Recul de 24% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Edenred publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en recul de 23,7% à 238 millions d'euros et un EBITDA en baisse de 13,2% à 580 millions (-4,6% en organique) pour un revenu total en retrait de 9,9% à 1,46 milliard d'euros (-2% en organique).



Il proposera à l'AG mixte prévue en mai prochain, un dividende en hausse de 7,1% à 0,75 euro par action au titre de 2020. Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou à 100% en actions avec une décote de 10%.



Le groupe de titres de services prépayés 'entend accélérer et générer une croissance profitable et durable dans un monde post-Covid', et, malgré les incertitudes sanitaires, générer en 2021 un EBITDA en croissance organique de minimum 6%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

