Edenred : Progression de 23% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Edenred publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en progression de 22,9% à 312 millions d'euros et un EBIT en hausse de 18,3% (+14,8% en données comparables) à 545 millions, en ligne avec l'objectif annoncé d'un EBIT entre 520 et 550 millions.



Le revenu total du groupe de titres de services prépayés s'est établi à 1.626 millions d'euros, en croissance de 18% (+13,8% en données comparables), avec une croissance à deux chiffres dans l'ensemble de ses activités et de ses zones géographiques.



Un dividende de 0,87 euro par action, en hausse d'un cent d'euro par rapport à 2018, sera proposé pour 2019. Edenred aborde 2020 avec confiance et confirme pour l'exercice en cours les objectifs annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique Next Frontier.



