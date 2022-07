Edenred : Edenred prévoit un bénéfice record en 2022

(Reuters) - Edenred a déclaré mardi qu'il visait un bénéfice net record pour 2022, se disant mieux placé que jamais pour générer une croissance durable et rentable dans un nouveau contexte macroéconomique.

Les fournisseurs de chèques et de cartes comme Edenred bénéficient de la flambée de l'inflation, qui offre la possibilité d'augmenter la valeur nominale maximale des cartes et chèques "restaurant" face à la hausse des prix des repas.

Le groupe prévoit désormais de réaliser un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 770 millions d'euros et 820 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022. Edenred avait précédemment prévu une croissance de l'EBITDA de plus de 10% en 2022.

"Les solutions proposées par le Groupe séduisent un nombre croissant de clients qui voient ainsi l’opportunité d’accroître le pouvoir d’achat de leurs employés, de les inciter à des comportements plus responsables ou de renforcer la maîtrise de leurs coûts", a déclaré le président-directeur général Bertrand Dumazy dans un communiqué.

Les Avantages aux salariés, la principale division d'Edenred, a généré 528 millions d'euros de chiffre d'affaires opérationnel au premier semestre. Le Ticket Restaurant a été dynamisé par une augmentation des valeurs faciales introduites par les clients dans le contexte inflationniste actuel, précise la société.

Edenred a enregistré un chiffre d'affaires total de 922 millions d'euros au premier semestre, dépassant les 891 millions d'euros estimés par les analystes dans un consensus établi par la société.

(Reportage Diana Mandiá ; version française Elena Vardon)

