Edenred : Près de 65% du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - Edenred annonce qu'à la clôture de la période d'option, ouverte du 15 au 29 mai, près de 65% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de 2019, d'un montant de 0,70 euro par action.



Cette opération se traduit par la création de 3.378.494 actions ordinaires nouvelles Edenred (représentant 1,39% du capital social) dont le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris interviendront le 5 juin.



Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2020, sont immédiatement assimilées aux actions ordinaires. Le dividende total en numéraire s'élève à 60 millions d'euros et sera aussi versé le 5 juin.



