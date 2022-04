Edenred : Partenariat avec le réseau ChargePoint

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UTA Edenred, filiale de services de mobilité en Europe d'Edenred, annonce s'associer à ChargePoint, réseau de bornes de recharge de véhicules, pour permettre à ses clients d'accéder à plus de 240.000 points de recharge électrique publics dans 32 pays d'Europe.



Ce partenariat lui permettra de proposer aux gestionnaires de flottes de véhicules une 'solution tout-en-un, entièrement intégrée, qui associe la recharge de véhicules électriques aux services multi-énergies, de télépéage et de maintenance fournis par UTA Edenred'.



La nouvelle solution d'UTA Edenred permet aux conducteurs d'utiliser la même carte, quel que soit le type de motorisation (conventionnelle ou électrique) ou de véhicule (entièrement électrique, hybride ou encore à moteur à combustion interne).



