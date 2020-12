Edenred : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Edenred avec un objectif de cours relevé de 47 à 50,5 euros, jugeant que 'la forte amélioration séquentielle au troisième trimestre a démontré que l'activité reprend fortement et rapidement en sortie de confinement'.



'Nous restons fondamentalement positifs et confiants sur la résilience et la dynamique de croissance d'Edenred, qui a su diversifier ses activités et son exposition géographique (46 pays)', affirme l'analyste en charge du groupe de titres de services prépayés.



Au total, le bureau d'études abaisse sa séquence de BPA estimés pour Edenred de -3% sur 2021 et 2022, mais il ajuste légèrement sa prime de risque et relève ses hypothèses de croissance à long terme à partir de 2022.



