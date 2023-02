Edenred : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Edenred tout en remontant son objectif de cours de 59 à 62 euros, anticipant pour le 21 février 'une très bonne publication, sur un niveau de croissance élevé et une solide rentabilité et génération de FCF'.



En amont de la publication, le bureau d'études relève légèrement ses estimations 2022 de CA et d'EBITDA (+0,3%) avec une hypothèse de croissance organique plus forte au quatrième trimestre, mais abaisse son BPA (-1,3%) pour intégrer une hausse des frais financiers.



'Après une très bonne performance boursière en 2022, 2023 devrait encore être une année porteuse pour Edenred, avec des catalyseurs importants (relèvement du consensus, potentiel M&A significatif) qui ne sont pas reflétés dans le cours actuel', avance l'analyste.



