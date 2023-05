Edenred : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Edenred avec un objectif de cours relevé de 64,5 à 68 euros, au lendemain de l'annonce de l'acquisition stratégique de Reward Gateway, 'un actif de qualité' et 'en phase avec la stratégie de croissance'.



S'il reconnait que le multiple d'acquisition 'peut apparaitre facialement élevé', le bureau d'études met en avant des métriques financières de la cible qui sont 'très solides, sur un marché prometteur'.



'L'année 2023 devrait être à nouveau une année porteuse pour Edenred, avec des catalyseurs importants (relèvement du consensus, M&A significatif) qui ne sont pas reflétés dans le cours actuel', juge-t-il plus largement.



