Edenred : Oddo BHF conserve son avis

(CercleFinance.com) - Oddo BHF garde sa recommandation Surperformance sur le titre Edenred et son objectif de cours de 64,5E.



'Reward Gateway semble être une bonne cible dans une activité en forte croissance et Edenred bénéficie d'un solide track record en matière de fusions-acquisitions et d'intégration', reconnaît l'analyste.



Néanmoins, le multiple EV/EBITDA de 20x post-synergies payé pour l'acquisition semble 'assez élevé, compte tenu de l'accrétion que nous calculons', précise Oddo BHF.



'Notre recommandation est motivée par des perspectives de croissance significatives, une marge de progression des marges encore significative et une forte génération de FCF (taux de conversion de la trésorerie de >70%)', poursuit le broker.



Et de détailler: 'La valorisation d'Edenred à 23,7x en termes de P/E 2024e fait ressortir une décote d'environ 15% par rapport à son multiple NTM moyen des six dernières années.'



