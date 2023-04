Edenred : Objectifs confirmés après un 'excellent' trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé jeudi avoir réalisé un 'excellent' premier trimestre, à la faveur notamment du dynamisme de ses activités digitales, une performance qui permet à l'inventeur du ticket-restaurant de confirmer ses objectifs pour 2023.



Le groupe de services et de paiements a fait état ce matin d'un revenu total de 557 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en croissance de 26,8% en données publiées (+25,7% en données comparables).



Son chiffre d'affaires opérationnel s'est, lui, établi à 519 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 21,8% en données publiées (+20,4% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2022.



Dans son communique, la société dit avoir enregistré une croissance organique 'à deux chiffres' dans toutes ses zones géographiques et toutes ses lignes de métier



Après des résultats records en 2022, Edenred confirme ainsi son objectif d'une croissance organique de l'Ebitda supérieure à 12% cette année, accompagnée d'un taux de conversion de son Ebitda en flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 70%.



Après avoir gagné 1,4% à l'ouverture de la Bourse de Paris, le titre ralentissait l'allure vers 9h30 pour ne plus afficher qu'un gain de 0,1%.



Cette hausse porte à près de 14% sa progression depuis le début de l'année, soit une performance légèrement inférieure à celle de l'indice SBF 120 (+15,6%).



