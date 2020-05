Edenred : Nouvelle solution pour les trajets domicile-travail

(CercleFinance.com) - Edenred annonce le lancement du compte Ticket Mobilité, solution digitale destinée aux entreprises pour faciliter les déplacements quotidiens de leurs salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.



Ce compte entièrement personnalisable permet aux salariés de bénéficier de façon simple de la prise en charge par leur employeur de leurs frais de déplacement sur leur trajet domicile-travail, jusqu'à 400 euros par an.



La solution Ticket Mobilité est accompagnée d'une carte de paiement et d'une application mobile, qui permet de régler à la fois des frais de carburant, mais aussi d'accéder aux nouvelles mobilités introduites par le 'Forfait mobilités durables'.



