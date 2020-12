Edenred : Nominations au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred annonce la nomination de Julien Tanguy, précédemment directeur général d'Edenred France, comme directeur général finance du groupe de titres de services prépayés et à ce titre, membre du comité exécutif.



Sa nomination sera effective le 4 janvier et il rapportera au PDG Bertrand Dumazy. Il succède à Patrick Bataillard qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle après cinq années passées au service d'Edenred.



Par ailleurs, Eric Sauvage est nommé directeur général marketing et stratégie et membre du comité exécutif. Patrick Rouvillois, précédemment directeur général, marketing, stratégie et Asie-Pacifique, est nommé directeur général innovation et Asie-Pacifique.



