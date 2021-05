Edenred : Lancement d'une offre pour le télétravail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred fait part du lancement de sa plateforme Télétravail, première solution destinée aux employeurs pour faciliter la prise en charge des frais engagés par leurs collaborateurs dans le cadre du télétravail.



Télétravail d'Edenred est un compte digital associé à une plateforme e-commerce sur laquelle les salariés peuvent accéder en quelques clics à plus de 4.000 produits (équipements et fournitures de bureau, consommables et matériel informatique).



Premier client de cette nouvelle offre, Crédit Agricole CIB a choisi de créditer pour chaque collaborateur une subvention unique afin qu'il puisse compléter l'équipement déjà fourni par l'entreprise. Ceux-ci seront ensuite directement livrés à domicile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.