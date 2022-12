Edenred : Investissement dans le TikTok de l'apprentissage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé vendredi avoir investi, via sa structure de capital-investissement Edenred Capital, au sein de 5Mins AI, une plateforme d'apprentissage ludique qui s'inspire de TikTok.



Cette société britannique créée en 2021 propose aux entreprises des contenus de formation courts via une application mobile qui présente des micro-vidéos personnalisées sur le format des vidéos TikTok.



Edenred Capital a participé à son premier tour de table, aux côtés d'AlbionVC, avec l'objectif de favoriser le développement de l'entreprise et d'élargir sa clientèle à l'échelle mondiale.



La plateforme propose plus de 15.000 mini-leçons préparées par plus de 150 formateurs et coachs du monde entier et couvrant plus de 100 compétences techniques et 'soft skills' (compétences relationnelles) pour le milieu du travail.



Depuis sa mise sur le marché en mars 2022, la plateforme comptabilise plus de 100.000 leçons visionnées et son revenu annuel récurrent (ARR) a été multiplié par 20.



Edenred Capital avait déjà investi dans le domaine de l'apprentissage en entreprise en prenant une participation dans Fuse Universal, une plateforme de formation spécialisée dans le contenu généré par les utilisateurs et dédiée aux grandes entreprises, en 2019.



Philippe Dufour, le co-fondateur et directeur associé d'Edenred Capital, explique que l'apprentissage dédié au milieu professionnel est devenu 'incontournable' pour aider les entreprises à stimuler l'innovation et à améliorer leur attractivité auprès des salariés.



'Nous sommes convaincus que 5Mins AI a tous les atouts pour conquérir ce marché prometteur, mais encore peu pénétré, grâce à sa plateforme technologique de premier plan et à son équipe expérimentée', a-t-il commenté.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.