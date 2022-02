Edenred : Investissement dans Greenpass au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de titres de services prépayés Edenred annonce avoir acquis, via sa filiale brésilienne Ticket Log, une participation majoritaire dans Greenpass, émetteur de solutions de télépéage au Brésil, dans le cadre de sa stratégie Beyond Fuel.



Fondée en 2017, Greenpass conçoit, opère et commercialise une solution digitale de péage routier basée sur la technologie RFID qui offre à ses utilisateurs une expérience de paiement fluidifiée. En 2021, elle équipait au Brésil près de 500.000 véhicules avec sa solution.



L'opération se compose d'un premier décaissement d'environ 80 millions de réal brésilien correspondant à 51% des parts de Greenpass et de plusieurs options d'achat pour accroître ultérieurement la participation d'Edenred au capital de la société.



