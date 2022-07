Edenred : Hausse de 27% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred publie un résultat net part du groupe en croissance de 27,5% à 170 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 23,6% à 365 millions, soit une marge de 39,6%, en progression de 1,3 point à données comparables.



Le revenu total du groupe de titres de services prépayés s'est accru de 21,7% à 922 millions d'euros (+18,1% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 891 millions, en progression de 20,9% (+17,3% en comparable)



Se disant 'mieux positionné que jamais pour générer une croissance profitable et durable dans un nouveau contexte économique', Edenred entend générer un EBITDA record en 2022, compris entre 770 et 820 millions d'euros, contre 670 millions en 2021.



