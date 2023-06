Edenred : Edenred évince Vivendi du CAC 40

(BFM Bourse) - Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail rejoindra l'indice parisien le 19 juin.

Cela faisait bien longtemps que le CAC 40 n'avait pas connu de nouvel arrivant, depuis Eurofins en septembre 2021.

Un an et demi plus tard, une modification s'opère enfin. Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris a annoncé qu'Edenred rejoindrait le CAC 40 à compter du 19 juin prochain.

Le spécialiste des solutions de paiements dans le monde de l'entreprise, connu du grand public pour sa marque Ticket Restaurant remplacera Vivendi, qui est pénalisé par sa valorisation, une des plus faibles du CAC 40 (9 milliards d'euros) et un flottant limité par la part d'un peu moins de 30% de Groupe Bolloré.

OVH quitte le SBF 120

Rappelons que pour prendre sa décision sur l'entrée ou la sortie du CAC 40, le conseil scientifique d'Euronext se base en grande partie sur les volumes d'échanges et la capitalisation flottante d'une société. Des logiques sectorielles peuvent toutefois entrer aussi en ligne de compte.

Edenred, qui outre les titres-restaurants est présente dans les cartes carburant ainsi que le paiement interentreprises, tapait depuis plusieurs trimestres à la porte du CAC 40. Avec un beau parcours boursier: la valeur a pris 19% depuis le 1er janvier et 165% sur 10 ans.

En dehors du CAC 40, le conseil scientifique d'Euronext a également décidé de sortie le spécialiste de l'informatique dématérialisé OVH pour le remplacer par le spécialiste de la logistique ID Logistics.

