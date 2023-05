Edenred : Devient partenaire commercial de Stairwage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred annonce la signature d'un partenariat avecStairwage,la solution leader en France pour le versement du salaire à la demande.



Stairwage a développé une applicationpermettantau salariéd'obtenir une partie de son salaire déjà gagné danslemois quand il en a besoin, lui évitant ainsi d'avoir son compte à découvert.



Ce service estde plus en plus plébiscité par les salariés et73%d'entre euxseraient plus sereins de demander un acompte sur salaire sur une application plutôt qu'à leur responsable selon une étude OpinionWay pour Stairwage. Le serviceest 100% gratuit coté salariés.



Cotéentreprise,Stairwage apporte un cadre et un processus rigoureux pour la gestion des acomptes sans aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise.



Yann LeFloc'h directeur général et cofondateur de Stairwage déclare: 'Cepartenariat illustrela prise de conscience desgrandes entreprisesquant àl'utilitéde redonner de la souplesse financière aux salariés et d'améliorer leur bien-être financier.C'est une nouvelle avancée sociale.'



IlanOuanounou, directeur général d'EdenredFrance:'Nous sommes heureux de proposer une solution quifacilitera et améliorerale bien-êtredes salariés. Nous sommes également fiers d'accompagner le développementdecette startupfrançaiseinnovante.'



