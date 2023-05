Edenred : Crédit suisse conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit suisse garde sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 65E sur le titre Edenred.



L'annonce de l'acquisition de Reward Gateway est relevée par le broker pour qui 'l'avantage de l'accord réside dans les synergies de revenus, attendues à 50millions d'euros sur une période de cinq ans et pourrait ajouter une augmentation supplémentaire de 2 à 3% d'EPS'.



Pour l'analyste, les risques sont en grande partie 'macroéconomiques (volatilité du carburant et des devises) avec environ 11% des revenus d'exploitation exposés aux prix du carburant'.



Et d'expliquer sa valorisation: ' Notre objectif de cours est basé sur 30x notre BPA 2024, une légère prime à la moyenne historique d'un an d'EDEN, 11x EV/EBITDA, en dessous de ~15x la moyenne sur un an.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.