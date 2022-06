Edenred : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur Edenred, qu'il fait passer de 35 à 42 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur la valeur.



Dans un étude fouillée, l'intermédiaire financier rappelle que le groupe de services prépayés peut être considéré comme un bénéficiaire du renchérissement des prix de l'essence, du relèvement du plafond d'exonération des titres-restaurant et des tensions inflationnistes.



Pour ce qui concerne les effets de change, qu'il juge tout aussi favorables, Berenberg note que la récente appréciation du réal brésilien, dans lequel Edenred génère près de 20% de ses revenus, l'a conduit à relever de 3,4% sa prévision de chiffre d'affaires sur le groupe pour 2022.



Dans sa note, l'analyste dit néanmoins s'inquiéter de la concurrence posée par l'application Swile, qui a récemment remporté de gros contrats, notamment auprès de Carrefour, et qui semble avoir elle aussi des velléités de développement au Brésil.



