Edenred : Berenberg n'est plus à la vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son conseil sur le titre Edenred, qu'il porte de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours inchangé de 35 euros, en raison d'un profil de risque jugé 'plus équilibré'.



'Depuis que nous avons repris la couverture du titre en août 2021, le cours de Bourse a perdu 24% et sous-performé l'indice STOXX Europe 600 de 25%, une sous-performance qui perdure depuis maintenant trois ans puisque l'action est inchangée en valeur absolue depuis plus de trois ans', poursuit-il.



Dans ce contexte, Berenberg estime que la valorisation du titre ne lui semble plus 'anormalement chère' aujourd'hui.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.