Edenred : Acquisition de Reward Gateway

(CercleFinance.com) - Edenred annonce l'acquisition de 100% du capital de Reward Gateway, présentée comme une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis.



Société en forte croissance, Reward Gateway offre une suite unifiée de modules allant des offres de réductions aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance aux solutions de bien-être et à l'animation sociale des entreprises.



Cette acquisition, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling et qui valorise Reward Gateway à un multiple VE/EBITDA 2023 de 20 fois, 'marque une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan stratégique Beyond22-25 d'Edenred', selon le groupe.



