Edenred : Acquisition d'IPS aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Edenred annonce l'acquisition de la société américaine IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures (invoice automation), ce qui permettra à sa filiale Edenred CSI de se développer le long de la chaîne de valeur du procure-to-pay.



'Pionnier dans l'utilisation de l'automatisation de documents sur le cloud, IPS offre aujourd'hui une solution complète d'automatisation du traitement des factures, de leur saisie à leur approbation, dans un environnement cloud sécurisé', souligne le groupe.



Basé dans le New Jersey et employant environ 50 salariés, IPS compte parmi ses clients de grandes marques internationales, avec un montant annuel de factures traitées représentant plus de 100 milliards de dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.