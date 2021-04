Econocom group : Une filiale indirecte détient 7% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Econocom Group annonce aujourd'hui qu'entre le 19 le 25 avril 2021, la société BIS Bedrijfs Informatie Systemen, filiale indirecte d'Econocom Group, a acquis un total de 857 981 actions Econocom Group pour un prix total de 2,9 ME.



Au 26 avril 2021, BIS Bedrijfs Informatie Systemen détient ainsi 7,14% des titres de la société.



A cette date, Econocom Group et ses filiales directes et indirectes détiennent ensemble 29998463 actions Econocom Group, à savoir 13,58% des actions de la société.



