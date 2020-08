(CercleFinance.com) - Le groupe Econocom annonce ce soir avoir procédé au rachat d'un peu plus de 198.000 de ses propres actions entre le 11 et le 14 août.



Ce rachat, autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai, a été effectué pour un prix moyen compris entre 2,4101 et 2,4836 euros.



