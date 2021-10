Econocom group : Oddo abaisse son conseil et réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo abaisse sa note sur le titre Econocom, passant de 'neutre' à 'sous-performance', et réduit également son objectif de cours à 2,8 euros, contre 3,7 euros précédemment.



En effet, Econocom a publié hier soir un chiffre d'affaires de 560 ME au titre du 3e trimestre, soit une baisse organique de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, alors qu'Oddo tablait sur une croissance organique de 2,7%.



L'activité trimestrielle a été lourdement impactée par la pénurie de composants, juge le broker. L'activité Product & Solutions décroche même de 22% après un début d'année réussi (+15% au 1er trimestre puis +4% au 2e trimestre).



Dans ce contexte, le groupe s'abstient de livrer des guidances chiffrées. Oddo rapporte que le management s'est montré prudent pour le 4e trimestre. L'analyste estime que 'la situation devrait progressivement se normaliser courant 2022'.



