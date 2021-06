Econocom group : Lutte contre l'exclusion numérique avec d'Emmaüs

(CercleFinance.com) - Schneider Electric, Econocom et Emmaüs Connect annoncent la signature d'un partenariat pour lutter contre l'exclusion numérique.



Lors des trois prochaines années, Schneider Electric et Econocom s'engagent à faire don de 300 ordinateurs chaque année à Emmaüs Connect.



Ce partenariat triennal entre Schneider Electric, Econocom et Emmaüs Connect doit permettre de lutter contre la fracture numérique sur le volet de l'équipement.



