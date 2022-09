Econocom group : Laurent Roudil quitte le groupe, le titre chute

(CercleFinance.com) - Après plus de sept années passées à la direction des services France puis à la direction générale du groupe, Laurent Roudil démissionne de tous ses mandats pour raisons personnelles.



Jean-Louis Bouchard, Président-fondateur, le remercie pour son importante contribution aux résultats actuels et passés du groupe.



Sa démission n'est pas sans conséquence puisque le titre perd 2% suite à son départ.



Laurent Roudil était, avant ses huit années passées chez Econocom, directeur général chez BT Global Services. Il avait également passé onze années chez Capgemini en tant que directeur commercial puis directeur exécutif du secteur Industrie.



